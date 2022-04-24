"Вышел собачку накормить — его убили": рассказ могильщика, который хоронил людей в Буче

В Буче, где оккупанты совершили зверства, часть людей похоронили во дворах.

Игорь Середа – могильщик. Он занимался ритуальными услугами до войны, хоронил людей во время оккупации и помогал перезахоронить убитых с братских могил в Буче. Игорь в этом деле с детства. Ритуальными услугами в Немешаево занимался его отец. Несмотря на то, что он привык к такой работе, у работы могильщика были свои вызовы во время войны.

Об этом пишет Би-би-си.

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Хоронили без гроба и под дулами автоматов

Российские военные заехали в Немишаевскую общину, расположенную между Бучей и Бородянкой, в первых числах марта. Несмотря на ротацию, они оставались там до начала апреля, пока Киевщину не освободили ВСУ.

Игорь рассказывает, что во время пребывания российских военных в селах общины людей хоронили и во дворах.

"Человека убило осколками снаряда в Немишаево, то похоронили во дворе, потому что на кладбище ехать не разрешили. В Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Похоронили во дворе", — описывает Среда ситуацию в своей общине.

Некоторым удавалось договориться с солдатами. Например, двум женщинам из соседнего села Мироцкое.

На капот автомобиля могильщиков наклеили букву V и прицепили белые ленты. На кладбище бус с гробом сопровождал российский БТР и КамАЗ.

"Приехали на кладбище, вокруг нас стояли три автоматчика, голову поднимать не разрешали. Копаешь яму и думаешь: ты в той яме будешь или не ты", — вспоминает тот случай Игорь.

Эксгумация могил в Буче

"После освобождения Киевщины мы узнали, что в Буче идет работа с эксгумацией братских могил и перезахоронения жертв агрессии. Я позвонил начальнику кладбища. Он спросил, готовы ли мы на месте и готовы ли работать", — объясняет Игорь. Так он и его партнеры оказались в Буче.

8 апреля в Буче начали эксгумацию тел братской могилы возле церкви Андрея Первозванного, чтобы идентифицировать людей и установить обстоятельства их смерти.

По словам Игоря, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют.

"Все тела мы клали в пакеты и перевозили на кладбище по улице Депутатской", — говорит Игорь.

Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично.

"Волонтеры из Бучи — два парня и девушка. Ты не можешь узнать людей, потому что они в полуразложенном состоянии, уже начались гнилостные состояния. Мы пытаемся положить тело в пакет, чувствую в кармане паспорт. Достаю — парень 1991 года рождения", — вспоминает Игорь, являющийся почти ровесником погибшего.

Большинство людей, по словам Игоря, погибли из-за глупости – просто оказались не в то время, не в том месте. Об этом рассказывают родственники и соседи погибших.

"Вышел покурить — его убили. Вышел собачку накормить — его убили. Что-то вез с одного конца города в другой — его машину расстреляли. Как такое может быть? В голове такое не укладывается", - рассказывает Игорь о том, что поразило его больше всего.

Работы в Буче еще продолжаются. Первые дни могильщики начинали работу с 7-8 утра, как только начинало рассветать, и заканчивали работу в 11 ночи. Сейчас, говорят, работы меньше. Остались тела, находящиеся в разных местах.

Как в Буче выжила молодая мама с тремя маленькими детьми

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных обитателей под Киевом. В ведомстве считают, что "некие преступления совершили не российские солдаты".

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