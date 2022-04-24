"Вышел собачку накормить — его убили": рассказ могильщика, который хоронил людей в Буче

В Буче, где оккупанты совершили зверства, часть людей похоронили во дворах.
Игорь Середа – могильщик. Он занимался ритуальными услугами до войны, хоронил людей во время оккупации и помогал перезахоронить убитых с братских могил в Буче. Игорь в этом деле с детства. Ритуальными услугами в Немешаево занимался его отец. Несмотря на то, что он привык к такой работе, у работы могильщика были свои вызовы во время войны.
Об этом пишет Би-би-си.
Хоронили без гроба и под дулами автоматов
Российские военные заехали в Немишаевскую общину, расположенную между Бучей и Бородянкой, в первых числах марта. Несмотря на ротацию, они оставались там до начала апреля, пока Киевщину не освободили ВСУ.
Игорь рассказывает, что во время пребывания российских военных в селах общины людей хоронили и во дворах.
"Человека убило осколками снаряда в Немишаево, то похоронили во дворе, потому что на кладбище ехать не разрешили. В Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Похоронили во дворе", — описывает Среда ситуацию в своей общине.
Некоторым удавалось договориться с солдатами. Например, двум женщинам из соседнего села Мироцкое.
На капот автомобиля могильщиков наклеили букву V и прицепили белые ленты. На кладбище бус с гробом сопровождал российский БТР и КамАЗ.
"Приехали на кладбище, вокруг нас стояли три автоматчика, голову поднимать не разрешали. Копаешь яму и думаешь: ты в той яме будешь или не ты", — вспоминает тот случай Игорь.
Эксгумация могил в Буче
"После освобождения Киевщины мы узнали, что в Буче идет работа с эксгумацией братских могил и перезахоронения жертв агрессии. Я позвонил начальнику кладбища. Он спросил, готовы ли мы на месте и готовы ли работать", — объясняет Игорь. Так он и его партнеры оказались в Буче.
8 апреля в Буче начали эксгумацию тел братской могилы возле церкви Андрея Первозванного, чтобы идентифицировать людей и установить обстоятельства их смерти.
По словам Игоря, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют.
"Все тела мы клали в пакеты и перевозили на кладбище по улице Депутатской", — говорит Игорь.
Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично.
"Волонтеры из Бучи — два парня и девушка. Ты не можешь узнать людей, потому что они в полуразложенном состоянии, уже начались гнилостные состояния. Мы пытаемся положить тело в пакет, чувствую в кармане паспорт. Достаю — парень 1991 года рождения", — вспоминает Игорь, являющийся почти ровесником погибшего.
Большинство людей, по словам Игоря, погибли из-за глупости – просто оказались не в то время, не в том месте. Об этом рассказывают родственники и соседи погибших.
"Вышел покурить — его убили. Вышел собачку накормить — его убили. Что-то вез с одного конца города в другой — его машину расстреляли. Как такое может быть? В голове такое не укладывается", - рассказывает Игорь о том, что поразило его больше всего.
Работы в Буче еще продолжаются. Первые дни могильщики начинали работу с 7-8 утра, как только начинало рассветать, и заканчивали работу в 11 ночи. Сейчас, говорят, работы меньше. Остались тела, находящиеся в разных местах.
Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.
Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.
В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных обитателей под Киевом. В ведомстве считают, что "некие преступления совершили не российские солдаты".
Читайте также: