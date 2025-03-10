Вышли на максимум своего производства: России нужна пауза для восстановления сил – Буданов

День войны для Российской Федерации стоит около одного миллиарда долларов – это 41% официального бюджета, уточнил Кирилл Буданов.

России нужна пауза в войне, чтобы восстановить силы. Есть все признаки этого. Россияне вышли на максимум своего производства.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно выработать, чем производится уже", — об]яснил руководитель военной разведки.

Буданов уточнил, что день войны для Российской Федерации стоит около одного миллиарда (долларов – ред.). "Вы понимаете, какие это деньги?! 41 процент официального бюджета", — отметил он.

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Буданов подчеркнул, что Россия тратит свои средства.

"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои средства тратят", — подытожил он.

Напомним, Буданов снова шокирует: главный разведчик сделал заявление о конце войны.

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