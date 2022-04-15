Вышли посмотреть на сбитую ракету: в Каховке из-за любопытства погибли два человека

Трое пострадавших госпитализированы.
В больницу города Каховка Херсонской области 15 апреля госпитализировали 5 человек, 2 из которых скончались. Они решили взглянуть на сбитую ракету.
Об этом сообщили в Каховской городской территориальной громаде.
Известно, что пострадавшие из Таврического. Медики объяснили, что два человека погибли из-за ранений. Еще один человек находится в реанимации, другие пострадавшие в удовлетворительном состоянии.
"Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть и вот последствие", — объяснили врачи.
Местные власти призвали жителей не злоупотреблять правилами безопасности.
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