Вышли посмотреть на сбитую ракету: в Каховке из-за любопытства погибли два человека

Вышли посмотреть на сбитую ракету: в Каховке из-за любопытства погибли два человека

Трое пострадавших госпитализированы.

В больницу города Каховка Херсонской области 15 апреля госпитализировали 5 человек, 2 из которых скончались. Они решили взглянуть на сбитую ракету.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной громаде.

Известно, что пострадавшие из Таврического. Медики объяснили, что два человека погибли из-за ранений. Еще один человек находится в реанимации, другие пострадавшие в удовлетворительном состоянии.

"Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть и вот последствие", — объяснили врачи.

Местные власти призвали жителей не злоупотреблять правилами безопасности.

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