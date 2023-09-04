"Выслеживает и уничтожает врага": как ударные беспилотники меняют ход боя на войне (видео)

Это оружие не дает врагу чувствовать себя безопасно ни в блиндаже, ни в машине и даже во время движения. Увидеть и услышать его можно буквально за несколько секунд до прилета. Она там, где требуется быстрый точный точечный удар. Речь идет о ударных беспилотниках, которые все чаще и более массово применяют украинские военные на линии столкновения.

Съемочная группа корреспондента ТСН Антона Коцуконя провела день с одним из подразделений, которые выслеживают и уничтожают оккупантов.

Наперекор рассвету к позициям спешат бойцы 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. У них сегодня, как и всегда, одна единственная цель – уничтожить противника.

Командир подразделения "Гранит" говорит, что воздух разрезает звук вражеского вертолета.

Несмотря на сильные взрывы пристально всматривается в монитор – Бэтмен. Имеет спецзадачу – найти одним говором другого.

"Бимочка для сбросов"

Боец подразделения "Бэтмен" уходит в заросли, его ориентир — коптер, висящий над местом падения. Как следствие – операция успешная.

"Бимбочка", как ее называют сами бойцы, один из видов боеприпасов, которые используют для сбросов. Возможно, снаружи она выглядит не слишком грозно, а вот взрывается очень мощно.

ВСУ ударными беспилотниками уничтожают оккупантов

"Одной самодельной гранатой мы шестеро положили, у них была эвакуация и мы попали прямо в центр этого события", — рассказывает он.

"Монолит", боец подразделения, снаряжает всю конструкцию и улетает за линию фронта. Глаза бойца прикованы к монитору, пальцами нежно корректирует каждое движение коптера. Сброс – сделан.

Ребята сбрасывают взрывчатку с филигранной точностью. В небольшие блиндажи боеприпасы залетают как рукой положенные.

Поражает враждебные цели

Еще один боец подразделения с позывным "Солдатиком" делится, что все управление "лежит на твоих пальцах и твоих глазах, потому что все зависит от картинки".

При полете необходимо учитывать рельеф местности, чтобы не потерять связь с дроном.

На планшете командира группы — картинка от разведки, отыскавшая цель. Каждое свое действие "Солдатик" произносит вслух.

ВСУ ударными беспилотниками уничтожают оккупантов

"Вот я вижу дым и лечу туда", – говорит он.

Результат работы бойцы сразу видят на планшете. Цель поражена. Далее – каждый по своим местам ждут новой цели, чтобы делать то, что умеют лучше всего – обнаруживать и уничтожать.

Тихо подкрадываются, а потом очень громко: как беспилотники меняют ход боя

Добавим, что в ночь на 3 сентября оккупационная армия РФ совершила несколько волн атак ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по Одесской области. Беспилотники атаковали порты на Дунае. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25.

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