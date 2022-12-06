Высмеивала пленных военных: в НАУ проведут служебное расследование в отношении заместителя декана

Ирина Лесь попала в громкий скандал из-за того, что жестоко и цинично высмеяла плен парамедика с "Азовстали" Екатерины Полищук с позывным "Пташка". Сама Лесь открестилась от своего комментария, заявив о кибератаке.

Заместитель декана факультета международных отношений Национального авиационного университета Ирина Лесь попала в громкий скандал из-за своих высказываний. Лесь жестко и цинично высмеяла плен парамедика с "Азовстали" Екатерины Полищук с позывным "Пташка".

Отвечая на комментарий о том, что "Пташка" прошла ужасный плен, Лесь написала: "Ужасный плен... Плюсонула килограммов 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала", сопроводив свои слова саркастическим эмодзи.

За это Лесь мгновенно захейтили в Сети – пользователи требуют от руководства НАУ ее увольнения.

Фото: из соцсетей

Позже преподавательница открестилась от своего комментария, заявив о кибератаке.

В НАУ проведут служебное расследование относительно замдекана.

На официальной странице НАУ ректорат опубликовал свою позицию.

"Администрация университета выясняет детали инцидента и устанавливает, действительно ли заместитель декана Факультета международных отношений по воспитательной работе НАУ Лесь Ирина Александровна является автором сообщений на странице Екатерины Полищук. С целью проведения собственного расследования в НАУ создана комиссия, которая изучает факты и доказательства указанного инцидента", – говорится на официальной странице НАУ в Facebook.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день все страницы Ирины Лесь в соцсетях заблокированы и удалены.

Напомним, недавно страницу "Пташки" заблокировали в Instagram. Екатерина допустила, что причиной этого могло стать то, что она освещала правду о войне в Украине. Впрочем, вскоре страницу защитницы разблокировали.

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