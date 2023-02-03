Высокая опасность авиа- и ракетных ударов и наступление оккупантов на фронте: главное со сводки Генштаба

Наступательные группировки вблизи границы с Беларусью не зафиксированы, ситуация контролируемая, отмечают в Генштабе.

Сохраняется высокая опасность российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Тем временем враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но терпит большие потери в личном составе и военной технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты, а именно:

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двухлетнего, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двухлетнего, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. А на Лиманском направлении огневого поражения потерпели Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва – Луганской.

огневого поражения потерпели Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва – Луганской. На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Прасковье, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Прасковье, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Нескучному, Богоявленку и Угледару.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Нескучному, Богоявленку и Угледару. На Запорожском и Херсонском — во вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсоне, Качкаровке и Казацком.

Ситуация вблизи границы с Беларусью

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем, продолжаются обстрелы войсками российской федерации населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое влияние попали районы населённых пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариковое, Волфин и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

Потери врага и вербовка заключенных

Россия продолжает нести потери. Так, по информации Генштаба, в Беловодске Луганской области кафиры обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда в 120 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ. Поэтому для восполнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области русской федерации было завербовано до 1000 наемников.

В Генштабе отметили, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 — по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, в ВСУ назвали направление, где российские военные могут неожиданно атаковать.

Массированный обстрел россиян: шквальным огнем враг атакует Херсонщину и Сумщину

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