Высокая угроза ракетных ударов и ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: главное из утренной сводки Генштаба

Российская армия продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые трудные бои за Бахмут и Марьинку. Всего за сутки Силы обороны отразили 42 атаки противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 мая.

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"За прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, пострадали", — говорится в сообщении.

Ситуации на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

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На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Ямполевке и Спирно — Донецкой.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеские обстрелы подверглись Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Гуляйполе и Новоданиловке Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Оккупанты бегут с прифроновых территорий Запорожской области с награбленным имуществом

Российские оккупанты, убегая, не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области. Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, близ линии боевого столкновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборантов. Везут его в направлении Крыма.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки нашими защитниками был уничтожен, в частности вражеский разведывательный БпЛА типа "Zala". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важных враждебных цели", — сообщает украинское командование.

Напомним, под Бахмутом "вагнеровцы" пытали солдата РФ, перепутав с украинским разведчиком.

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