Высокая угроза ракетных ударов по Украине: Гуменюк предупредила о предполагаемом залпе "Калибров" (видео)

Что сейчас происходит на юге страны, в частности, в Черном море, рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до 4 надводных. Общий вероятный залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Что происходит на юге страны, в частности в Черном море, рассказала руководитель объединенного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Враг маневрирует, постоянно меняет позиции и количественный состав своей группировки. Если утром корабельная группировка была увеличена до 11 с наращиванием присутствия ракетоносителей, то сейчас две ракетоносители заведены в пункты базирования. В общей сложности корабельная группировка уменьшена до 7 единиц в Черном море", — отметила Гуменюк.

По ее словам, в определенной степени этому способствует и погода, но в большинстве эксперты склонны считать, что присутствие всех 4 ракетоносителей было накручиванием ситуации, когда происходили ночные атаки и давление на мирное население тыловых регионов, в частности.

По информации ОК "Юг", сейчас на боевом дежурстве находятся два надводных ракетоносителя — это 16 ракет типа "Калибр" в максимальном количестве, готовые и снаряженные к применению. В таком случае уровень ракетной угрозы мы расцениваем как достаточно высокий. 16 высокоточных ракет могут быть применены на территории Украины.

"Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить красную границу, за которой начинается стратегический запас ракет. Враг уже привык, что мы достаточно серьезно следим за всеми их перемещениями и отслеживаем их активность, как в воздухе, так и на воде, и на на совещании мы видим, что они время от времени все же продолжают приводить в активность тактическую авиацию, в частности вдоль линии фронта, где они привыкли использовать управляемые авиационные бомбы, пытаются давить также применением дронов типа ланцет и камикадзе и продолжают обстрелы противоположного берега и давление на мирное население”, — отметила Гуменюк.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что россияне боятся заходить в Севастополь после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте.

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