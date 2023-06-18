Высокая угроза ракетных ударов: россияне совершили очередные маневры в Черном море

Российская оккупационная армия совершила очередные маневры в Черном море, заменив надводные ракетоносители на подводные. Поэтому существует большая угроза ракетных ударов по всей Украине.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

Российские террористы совершили очередные маневры в Черном море, а потому угроза ракетных ударов по всей Украине продолжает оставаться очень высокой. Украинцев призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть в безопасных местах.

"В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами". Но надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть присоединен к дежурству в любой момент", — сообщили в ОК "Пивдень".

Напомним, 16 июня россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Киеву. В частности, они запустили 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр".

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