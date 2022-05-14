Высокий уровень коллаборации полиции в Мангушском районе удивил даже россиян

До недавнего времени украинские полицейские теперь работают в фильтрационных лагерях врага.

Украинские полицейские стали коллаборантами и вместе с российскими спецслужбами теперь работают в фильтрационных лагерях, где со всей жестокостью и коварством не дают украинцам вырваться из-под оккупации, об этом в эфире «Единого марафона» рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отмечает, что люди, которые не проходят фильтрацию оккупантов и кого считают опасными, удерживают в бывшей колонии в Оленовке по меньшей мере 36 суток. Очень в ужасающих условиях с допросами и пытками. Хотя там может содержаться 1000 человек, но там их намного больше – более трех тысяч, люди не могут лечь, вынуждены стоять. Туалет раз в день, без выгулов, без свежего воздуха, почти без еды.

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Тех, кого же оккупанты считают крайне опасными, увозят в печально известную «Изоляцию» и еще в одно место, которое пока остается для украинской стороны неизвестным, оно также расположено в оккупированном Донецке.

«Если из Оленовки люди еще вырываются и возвращаются на подконтрольную Украину, то из Донецка уже никто не возвращается», – отмечает он.

Хуже всего фильтрация, по словам Андрющенко, происходит в Мангуше, там допрашиваются даже дети. Допросы проводят украинские полицейские, ставшие коллаборантами. Фильтрация производится в украинских полицейских участках.

«Уровень коллаборации вообще по Мангушскому району мы наблюдаем столь высокий, что даже россияне между собой говорят людям, что они удивлены Мангушским районом. Мы видим три больших разницы – то, что происходит в Мариуполе, то, что происходит в Никольском районе и то, что в Мангусском районе. То есть Мангуш действительно удивляет всех», – говорит советник мэра.

Он отмечает, что первые действия оккупационных властей вместе с коллаборантами происходили не в Мариуполе, а именно в Мангуше.

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