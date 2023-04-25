"Высококлассных резервов нет": Маломуж прокомментировал возможность наступления россиян

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки предупредил, что российские силы могут попытаться инициировать новое наступление на некоторых участках фронта после улучшения погодных условий.

В прямом эфире телеканала FREEDOM генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, есть ли у России потенциал и остались ли у противника силы.

По его словам, украинские силы уничтожили основополагающий контингент профессиональных сил Российской Федерации.

Это воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады, морская пехота и как минимум 70-80% наемников. Поэтому системных войск высококлассных, профессиональных в России сегодня нет. Есть мобилизованные, которыми пытаются закрывать дыры. И, конечно, готовится резерв для новых ударов, которые имели в виду Кирби", — рассказал Маломуж.

Также он считает, что Путин лично контролирует ситуацию в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара и Сватово-Кременной.

"Но сил держать эти позиции не хватает. Теперь они будут держать эти позиции, поэтому новые резервы будут брошены туда, чтобы следовать указаниям Путина. Других направлений, где они могли развернуть большую наступательную операцию, нет, потому что для этого нужны очень мощные силы. Мы. и так контратакуем, уничтожаем 620, а в некоторые дни 1100 человек", — добавил он.

Малому же отмечает, что подготовить профессионалов, которые могут совершать акты агрессии на чужой территории без мотивации – очень сложно.

"Да, у них еще есть резервы, не стоит недооценивать. Но они не так высококлассны. Тем более фронт на том направлении составляет 1250 километров и штурмовать по многим направлениям в РФ нет сил и возможностей. Передвижение каких-либо сил, поиск артиллерии, огневых" Мы видим в режиме онлайн. Сейчас имея новейшую технику на вооружении мы можем наносить удары на предупреждение, когда они еще только передвигаются, неожиданностью для нас их передвижения не будет", — резюмировал он.

Отметим, президент России Владимир Путин требует от армии РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая после того, как кафиры не смогли выполнить эту задачу до 31 марта .

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