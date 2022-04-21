Высокопоставленные чиновники G20 устроили бойкот российскому министру, а для Украины готовят финансовую помощь

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов G20 и хотя она была закрыта, в прессу просочились подробности: россиянина не захотели слушать и демонстративно покинули зал представители нескольких стран, в том числе Украины.

Премьер-министр, министр финансов и глава Нацбанка Украины сегодня встретятся с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда, чтобы привлечь макрофинансовую помощь, которая нужна, чтобы пережить войну, говорится в ТСН.

G20 не имеет механизмов, как исключить ту или иную страну из своего клуба. И хотя Соединенные Штаты и Канада предупреждали, что не будут участвовать в заседании, где будет представитель России, министр финансов Путина Антон Силуанов решил поучаствовать по видеосвязи. Как только он получил слово, представители нескольких стран демонстративно покинули зал, а участвовавшие виртуально — отключили камеры.

Зал заседаний покинули представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов. Вицепремьер Канады Христя Фриланд — украинка по происхождению — опубликовала в «Твиттере» фотографию вышедших. The Washington Post пишет, что Фриланд еще и сказала в лицо присутствующим на заседании россиянам, что они военные преступники. "Мировые демократии не будут стоять в стороне перед лицом российской агрессии и военных преступлений", — отметила она в сообщении.

World's democracies не будет stand idly в face of continued Russian aggression and war crimes. Сегодня Канада и число наших демократических партнёров ходили из Г20 подробности, когда Россия начнет действовать. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) 20 апреля, 2022

А вот представители Китая и Индии, как пишет издание, послушали выступление российского министра.

Министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с премьер-министром и главой Нацбанка приехали на переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком. По их подсчетам, в течение следующих трех месяцев дефицит госбюджета может составить 5 миллиардов долларов в месяц. Чтобы закрыть его, будут просить помощи у доноров.

«Для нас приоритет получить грантовое финансирование, которое мы не должны возвращать. Также мы хотим получить часть специальных правозаимствований, которые страны получили в 2022 году после «ковод» и они их не использовали, мы им предложили решение – давайте 10% этой доли каждая страна направит для помощи Украине. Они сейчас думают об этом», – рассказывает министр финансов Украины Сергей Марченко.

В МВФ ответили, что уже работают с партнерами на мобилизацию такой поддержки через разные каналы. Создали специальный счет, на который страны могут вносить взносы для Украины.

«Первый приоритет – убедиться, что в течение следующих трех месяцев есть поддержка для заполнения этой финансовой дыры в Украине. Позвольте мне подчеркнуть, что 5 миллиардов долларов предназначены для поддержки функционирования экономики. Это не для того, чтобы удовлетворить потребности реконструкции Украины, которые будут огромными», — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

На восстановление Украины, понадобятся уже, возможно, сотни миллиардов. В украинском правительстве рассчитывают на замороженные российские активы и репарации, но сначала нужно победить.

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