Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал о потерях РФ на поле боя — сколько врагов погибло

Потери РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины понесла более 1,1 миллиона потерь, из которых более 250 тысяч – погибли в бою.

Об этом сообщил анонимный представитель руководства НАТО на брифинге в штаб-квартире Альянса, передает корреспондент "Европейской правды".

В Альянсе отметили, что в сентябре показатель потерь России вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но остается меньше, чем во время масштабных наступлений весной и в прошлом году. Среднесуточные потери россиян в начале осени составили около 950 человек.

Реклама

"Россия все еще имеет очень высокий уровень потерь. В 2025 году мы фиксируем в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас уже превышена отметка в 1,1 миллиона, из которых более 250 тысяч погибли в бою", – сообщил представитель Альянса.

Представитель Альянса также отметил, что темпы наступления РФ снизились. По оценкам НАТО, в сентябре российские сухопутные войска захватили около 250 квадратных километров украинской территории, что значительно меньше, чем около 465 квадратных километров в августе. Это, вероятно, связано со значительной передислокацией ряда российских дивизий вдоль линии фронта.

В то же время в НАТО выразили уверенность в устойчивости украинских оборонных линий.