Высокоточное оружие было нацелено на дома: Зеленский о ракетном ударе по Николаеву (видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Николаеву, который российская армия нанесла в ночь на 27 апреля. Атаку о мирном городе глава государства назвал "очередным преступлением против человечности".

В своем Telegram-канале президент опубликовал видео последствий вражеского удара.

Зеленский отмечает, что страна-оккупантка ежедневно доказывает, что основная цель начавшейся Кремлем войны — "террор и уничтожение украинцев и всего украинского".

"Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", — говорится в сообщении президента.

Напомним, в ночь на 27 апреля захватчики обстреляли жилые дома Николаевской области. Первоначально было известно, что оккупанты атаковали ракетами по меньшей мере два дома, один из которых многоэтажный.

По состоянию на утро 27 апреля известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях. Среди них – один ребенок. Существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

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