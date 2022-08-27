Высокоточное оружие уже на грани: в России осталось менее 50% тех ракет, которые были до начала войны – ГУР

В России осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. "Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", — отметил он.

По словам Скибицкого, по всем нормативным документам у России должна быть 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, за теми же "Искандерами".

"Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров. Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем иным", – отметил он.

У России такое проблемы с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". По данным представителя ГУР, это образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не ушли в массовое производство.

"Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", — резюмировал он.

Напомним, Пентагон приобретет зенитные комплексы ПВО для Украины более чем на $180 млн.

Читайте также: