Высший офицерский состав: сколько генералов оставили службу по состоянию здоровья

Информация была собрана за период с 24 февраля 2022 по 1 августа 2024 года.

Согласно информации, предоставленной Главным управлением коммуникаций Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны 41 человек высшего офицерского состава был уволен со службы в армии из-за состояния здоровья.

Эти данные были получены в ответ на запрос Радио Свобода.

Согласно информации Кадрового центра Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года из армии был уволен 41 чиновник из-за проблем со здоровьем.

Сообщается, что за этот период на службу был назначен один офицер высшего уровня. К этой категории относятся военные, занимающие ключевые командные должности или имеющие высокие звания, такие как генерал-майор, генерал-лейтенант или генерал-полковник.

Запрос издания касался количества генералов, переведенных в запас на основе решений военно-врачебных комиссий во время полномасштабного вторжения.

Напомним, комиссия Верховной Рады установила, что мужчины в возрасте 55–60 лет могут быть признаны способными к военной службе только при определенных ограничениях.

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