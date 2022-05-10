Выставка икон на ящиках от патронов презентовали на Киевщине

В Белой Церкви под открытым небом презентовали цикл икон, посвященный Мариуполю – классические византийские образы дополнили пейзажи несгибаемого города на ящиках от патронов.

Первыми посетителями выставки стал военный отряд, в составе которого доктор наук, винодел, несколько бизнесменов и народный артист, говорится в ТСН.

Иконописец Олесь завершает монтаж выставки собственных икон, которые писал с самого начала войны, когда Мариуполь стал нашим форпостом. Возле образа святого Петра Мариупольский порт. Под лекарством спасителя и Богородицы – жилые кварталы. А над корпусами завода – Апостол Павел. Олесь говорит, когда задумал эти иконы, «Азовсталь» еще не был символом сопротивления Мариуполя. Теперь Олесь удивляется, насколько точно получилось.

«Знаешь, это о любви… Я думаю, что люди, которые на «Азовстали», они держатся только любовью. А мы знаем, кто у нас певец любви. Это Павел», – говорят Олесь.

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Привез эту выставку в город Дмитрий Кулибаба еще 74 дня назад – общественный деятель, ныне – боец: в первый день войны вступил в ряды терробороны. Говорит, впервые увидел икону на доске от ящика патронов в эфире ТСН, во время прославления в числе святых украинского Гетмана Петра Сагайдачного в Святой Софии. Очень захотел привезти эти иконы сюда в местный храм в честь атамана Петра Калнышевского.

«Калнышевский был последним кошевым, который не согнулся и до последнего пронес идею независимой Украины. Так и мы сегодня стоим, и я верю, что возможно мы забьем последний гвоздь в гроб этой империи, возможно, это наша миссия», — говорит Дмитри.

Боец ВСУ Иван фотографирует икону Спасителя. Он в числе первых посетителей выставки. В мирной жизни – декан истфака университета Шевченко и один из лучших в стране специалистов по истории украинского национализма. Сейчас – воюет.

«Если бы я не сделал этого шага, то, очевидно, я давно бы морально умер. Все то, что я писал, все то, что я делал, что я говорил студентам — все это стоимости мало, абсолютное зеро, его можно было бы выбросить в помойку, потому что человек — это поступки. Это две неизменные составляющие – оружие и бандура», – говорит мужчина.

Народный артист Украины Тарас Компаниченко тоже в рядах терробороны с первого дня войны. Говорит, к месту нынешней дислокации перевез уже девять инструментов: между стрельбами играет, чтобы поднять боевой дух собратьев.

«Быть в этом кругу людей, которые так же приняли для себя это однозначное решение – не убегать, не откатываться назад – это дар святого духа. И большое счастье быть в этом кругу этих смелых людей», – убеждает он.

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