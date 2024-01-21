Выстрел на 4 км: пограничники из "Стугни" уничтожили вражескую БМП (видео)

Пограничники Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили российскую БМП-2. Цель была поражена на Бахмутском направлении с расстояния около 4 км.

Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На опубликованных кадрах видно, как после прицеливания ракета попадает точно во вражескую боевую машину пехоты.

Экипаж БМП-2 состоит из трех человек, машина способна перевозить до семи десантников.

Что такое "Стугна"

"Стугна" — украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским конструкторским бюро "Луч".

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Комплекс относится ко второму поколению ПТРК — он полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130-мм или 152-мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Оператор может управлять комплексом дистанционно пультом, который выносится на расстояние до 50 м.

Напомним, ранее пограничники бригады "Стальная Граница" эффектно уменьшили возможность российской оккупационной армии наносить удары по позициям Сил обороны Украины на Харьковском направлении, уничтожив вражеский состав боеприпасов.

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