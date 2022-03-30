Выстрелил в грудь из ружья: в Днепре мужчина жестоко убил свою супругу

Чтобы избежать наказания, подозреваемый закопал тело женщины у лесополосы.
В Днепре полицейские задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве местной жительницы. Гражданин выстрелил ей в грудь из ружья.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, в ночь с 16 на 17 марта между супружеской парой произошла ссора. Не справившись с эмоциями, 49-летний мужчина взял ружье и выстрелил из него в грудь своей возлюбленной. От полученного ранения пострадавшая скончалась.
Чтобы избежать наказания, подозреваемый закопал тело женщины возле лесополосы. Сам же он все это время скрывался в одном из домов на территории области.
Об исчезновении его и женщины впоследствии сообщили правоохранителям, которые и разыскали горе-супруга.
"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия”, – рассказали в Нацполиции области.
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