Выстрелили в ногу, чтобы не сбежал: двум офицерам армии РФ сообщено о подозрении в пытках жителя Киевщины (фото)

Чтобы задержать мужчину, они выстрелили ему в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Сообщено о подозрении двум офицерам вооруженных сил РФ, пытавшим мирного жителя Киевщины.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении командиру и заместителю командира мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады по фактам жестокого обращения с гражданским населением и дачи приказа о совершении таких действий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном селе Богдановка Броварского района военнослужащие вооруженных сил РФ увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили ему в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там потерпевшего удерживали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от загноения раны.

Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и расположении украинских позиций. Исполняя их приказы, подчиненные военнослужащие РФ били мужчину прикладом автомата по руке и резали ее ножом. Они его душили и унижали.

Потерпевшего удерживали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды / Фото: Прокуратура Киевской области

Оккупанты не оказали раненому мужчине медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны/Фото: Прокуратура Киевской области

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир отдал приказ убить потерпевшего.

Однако российские солдаты, понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его с завязанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось сбежать.

Напомним, двое российских оккупантов уже получили приговор суда за военные преступления против женщин и детей в Бучанском районе. Они ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей.