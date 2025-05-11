Выстрелом из гранатомета: медсестра уничтожила оккупантов и спасла подразделение от окружения (фото)

Светлана уничтожила вражескую группу и спасла подразделение от оцепления

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Во время мощной атаки российского десанта и вражеской бронетехники, медсестра Светлана находилась на ротном опорном пункте. Тогда подразделение осталось без командира, поэтому женщина приняла командование на себя. Когда стало ясно, что позиции подразделения оцеплены, потому что группа окупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути ухода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет и уничтожила солдат РФ.

Об этом рассказали бойцы 230 отдельного батальона Сил Территориальной Обороны Днепра 128 отдельной бригады ТрО « Дикое Поле » СВ ВСУ.

«Опорный пункт находился среди развалин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с собратьями. Когда стало ясно, что позиции подразделения оцеплены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути ухода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет», — рассказали в бригаде.

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Светлана находилась на ротном опорном пункте, когда подразделение осталось без командира Фото: 128

Как и все бойцы, медик много раз стреляла на полигоне по всем видам оружия, в том числе из различных гранатометов. Но одно дело — полигон, а другое — это реальный бой.

Фото: 128 отдельная бригада ТрО «Дикое Поле» СВ ВСУ

«Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко — были всего через два дома. Я обошла их, встала и произвела выстрел в окно дома. Вся группа окупантов там и осталась», — вспоминает Светлана.

Таким образом, бело сорвано атаку врага и окружение позиции украинских бойцов.

«Благодаря той победе, одержанной на руинах Старомайорского, через несколько суток удалось провести ротацию и вывести бойцов с позиций», — говорится в сообщении командования.

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«Ребята говорили: ну ты оторвана. А что делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет?», — говорит Светлана.

На днях командир 128 бригады ТРО «Дике Поле» вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.

«Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого подавали столько раз, а он еще не получил», — говорит она.

Что известно о медсестре, спасшей побратимов от окружения

С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла по добровольности, потому что имела большой медицинский опыт — работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Этот опыт помог спасти десятки жизней, но командовать подразделением в жестком бою?

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Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. А она решила, что ее цель — спасать жизнь побратимов. Поэтому с новой наградой вернулась в свой батальон, который держит оборону в Запорожском направлении.

Напомним, армия России усиливает наступление вблизи Днепропетровской области. На Новопавловском и Покровском направлениях враг не будет останавливаться, по крайней мере, до 15 мая.

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