Выстреляли более половины: израильский эксперт проанализировал запасы ракет РФ

Эксперт призывает не тешить себя надеждой, что оккупанты сейчас отстреляли какие-то последние запасы.

У России еще есть ракеты, но их запас уже подходит к концу.

Об этом заявил офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, сообщает НВ.

"Дело в том, что какую-то часть вооружения вы всегда оставляете, как говорится, на "черный день" — на случай, если эскалация конфликта произойдет", – говорит эксперт.

По его словам, у россиян еще есть ракеты для одного или двух массированных ударов. Эксперт призывает не тешить себя надеждой, что оккупанты сейчас отстреляли какие-то последние запасы.

"Они используют С-300 для ударов по наземным целям, которые предназначены для них, но не от хорошей жизни это делается. Еще в Советском Союзе заложено С-300 наносить удары по наземным целям, но все равно это не их профильное назначение. Использование иранских дронов Shahed-136 — примитивных, которых большую часть сбивают, — это не от хорошей жизни. Зачем им использовать сбиющиеся эти примитивные "шахиды", если у вас, скажем, нормальное количество нормальных крылатых, тактических ракет?", — говорит Левин.

Эксперт предположил, что Россия предположительно использовала более половины своих ракет.

"Еще в начале августа ГУР сообщали, что где-то 60% ракет они использовали. Я склонен доверять сообщениям ГУР", – объяснил он.

По мнению Левина, какое-то количество ракет у россиян осталось, но в целом запас подходит к концу. Хотя все еще остаются ракеты для массированных ударов.

Ракетный террор России

Напомним, что в последние три дня Россия активизировала ракетные удары по территории Украины. Так, после обеда в четверг, 13 октября, РФ атаковала запад Украины ракетами из Черного моря и, вероятно, беспилотниками.

Оккупанты в четверг, 13 октября, выпустили ракеты "Калибр" по Украине. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что им удалось сбить четыре российских ракеты.

В ОК "Юг" добавили, что над Одесской областью был сбит еще один "Калибр".

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