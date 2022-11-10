"Выстрелю в себя, получу бабки и домой нах**": оккупант придумал план, как сбежать с линии фронта

Российский оккупант в разговоре с женщиной рассказал, что он планирует себя ранить, чтобы получить деньги и сбежать из Украины. Советы, как это правильно сделать, ему дали другие россияне.

Об этом говорится в перехваченном разговоре захватчика с женой, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Россиянин говорит, что им назначили нового командира, который сразу же заявил, что даже если закончится контракт, то домой их никто не отпустит. Оккупант рассказал женщине о своем плане возвращения домой – выстрелить в себя. Он говорит, что ему рассказывали другие военные оккупационной армии, что так можно сделать.

"У себя выстрелю. Еще и три миллиона получу и домой себе поеду. Здесь ребята были, они мне рассказали, как все грамотно сделать. Получить легкое ранение, бабки и домой нах**", — говорит оккупант.

Перехваченные разговоры оккупантов

Украинская военная разведка и СБУ с начала полномасштабной войны России против Украины публикует перехваченные разговоры оккупантов. Захватчики рассказывают своим родным о ситуации на фронте и о своих военных преступлениях.

Оккупант в одном из разговоров признался, что россияне во время отступления из Лимана жестоко убивали украинцев и насиловали даже пожилых женщин.

Другой россиянин в разговоре с женщиной жалуется на потери армии и рассказывает об отсутствии поддержки.

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