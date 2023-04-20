Выступление Зеленского в Конгрессе Мексики: громкие овации и заявления

Зеленский обратился к народу Мексики.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, обратился в Конгресс Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.
Об этом пишет CNN.
"Ваше голосование в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важно", — сказал Зеленский в видеообращении.
"Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН, а значит, в защиту территориальной целостности Украины и всех народов мира", — добавил он.
Зеленский получил овации от законодателей до и после своей речи.
Напомним, в Конгрессе США призвали расширить полномочия для наказания россиян из-за их преступлений в Украине. Конгресс может помочь в расширении полномочий американской правовой системы по преследованию преступлений против человечности, чтобы отреагировать, в том числе на преступления российских войск в Украине.
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