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Выступление Зеленского в Конгрессе Мексики: громкие овации и заявления

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1035
Время на прочтение
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Выступление Зеленского в Конгрессе Мексики: громкие овации и заявления

Владимир Зеленский обратился к народу Мексики. / Фото: Associated Press

Зеленский обратился к народу Мексики.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, обратился в Конгресс Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

Об этом пишет CNN.

"Ваше голосование в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важно", — сказал Зеленский в видеообращении.

"Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН, а значит, в защиту территориальной целостности Украины и всех народов мира", — добавил он.

Зеленский получил овации от законодателей до и после своей речи.

Напомним, в Конгрессе США призвали расширить полномочия для наказания россиян из-за их преступлений в Украине. Конгресс может помочь в расширении полномочий американской правовой системы по преследованию преступлений против человечности, чтобы отреагировать, в том числе на преступления российских войск в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1035
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