Именно независимость Украины является залогом безопасности остального мира.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил назвал залог мира в мире — полная победа Украины в войне с Россией.

Президент отметил, что только победа Украины позволит защитить остальной мир от проникновения российских военных преступников.

“Если россию не остановить сейчас победой Украины, тогда все эти российские убийцы окажутся в других странах: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Следы российских военных преступников везде", — сказал Зеленский.

Он призвал мир объединиться, чтобы "российские ракеты больше не оставляли своих следов, чтобы не было разрушенных российской артиллерией городов".

"Нет таких военных преступлений, которые россия не совершила в Украине", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно на территории Украины решается будущее мира.

"Будет ли у нас вообще будущее", — добавил он.

Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о вероятной измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну.

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