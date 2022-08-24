Выступление Зеленского в ООН: "Если РФ не остановить сейчас победой Украины, все российские убийцы окажутся в других странах"

Именно независимость Украины является залогом безопасности остального мира.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил назвал залог мира в мире — полная победа Украины в войне с Россией.
Президент отметил, что только победа Украины позволит защитить остальной мир от проникновения российских военных преступников.
“Если россию не остановить сейчас победой Украины, тогда все эти российские убийцы окажутся в других странах: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Следы российских военных преступников везде", — сказал Зеленский.
Он призвал мир объединиться, чтобы "российские ракеты больше не оставляли своих следов, чтобы не было разрушенных российской артиллерией городов".
"Нет таких военных преступлений, которые россия не совершила в Украине", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что именно на территории Украины решается будущее мира.
"Будет ли у нас вообще будущее", — добавил он.
Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о вероятной измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну.
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