Вытащили из того мира: невероятная история воина ВСУ, выжившего во время ракетной атаки по Яворивскому полигону

Во Львове медики спасли воина ВСУ, находившегося в критическом состоянии после ракетных ударов по Яворивскому полигону. За жизнь мужчины боролись долгое время, и сейчас его ждет дальнейшее лечение и реабилитация.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

46-летний капитан ВСУ Роман Кулик был мобилизован в первые дни войны. В марте 2022 года он проходил обучение на Яворовском полигоне во Львовской области. 13 марта российские террористы выпустили по этому объекту более 30 ракет. Тогда погиб 61 человек, еще 160 получили ранения.

Роман Кулик вспоминает, что тогда он оказался в настоящем аду. Его травмы были критичны и медики давали мало шансов на спасение.

"В то время это был наш такой наиболее травмированный герой. Пациент, который был в самом критическом состоянии из тех ста раненых, которые поступили в тот день к нам. Мы уже неоднократно имели доклады на различных международных съездах хирургов военной травмы. Потому что это действительно уникальный случай, когда удалось спасти жизнь человека с такими тяжелыми, критическими повреждениями", — вспоминает врач Центра "Незламни" Игнат Герич.

46-летний военный 20 дней пробыл в реанимации и еще 50 дней – в хирургическом отделении. Рядом с ним всегда была его жена.

Роман Кулик вспоминает, что его травмы были действительно тяжелыми, потому что он выжил в настоящем аду, поскольку всего в 3 метрах от него разорвалась часть ракеты. Сейчас его ждет новая операция, поскольку он все еще не ощущает часть руки.

"Меня спас Бог руками врачей, которые вытащили меня из того мира", — говорит военный.

Ракетный удар по Яворивскому полигону: что известно

Российская оккупационная армия 13 марта выпустила более 30 крылатых ракет по Яворивскому полигону на Львовщине. Определенное количество сбила украинская противовоздушная оборона.

Тогда на месте трагедии погиб 61 человек, еще 160 военных получили ранения.

СБУ после этого задержала РФ, корректировавшую ракетные обстрелы по Яворивскому военному полигону на Львовщине. Это – 72-летний Александр К., бывший работник КГБ СССР, проживавший во Львове и поддерживавший РФ в войне против Украины. Пока предателя судят. Свою причастность к преступлению он отрицает и говорит, что сбросил россиянам карту Яворивского полигона, где "можно было собирать грибы".

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