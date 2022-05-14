"Выучила команды на украинском и все понимает": к Нацгвардии присоединилась овчарка, которая служила в Росгвардии

"Выучила команды на украинском и все понимает": к Нацгвардии присоединилась овчарка, которая служила в Росгвардии

В Украине на стороне Нацгвардии стала служить овчарка, которая раньше была в Росгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, к украинским военным в одном из районов Николаевской области после разгрома российских оккупантов попала овчарка.

“Овчарка служила в росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию. Через месяц она выучила команды на украинском и все понимает”, — отметили в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было спасено много животных. Некоторые из них стали героями и символами отважности и несгибаемости украинского народа.

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