Выведенный из строя на Балтике корабль "Серпухов" Россия хотела перебросить в Черное море – ГУР

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, рассматривался для перебрасывания в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает "Радио Свобода".

"Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но перебрасывание судов достаточно затруднено. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложные и длинные", – сказал он.

Также читайте Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ВМС ВСУ рассказали о повреждении судна

По словам Юсова, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУР.

"В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов – это хорошие новости", – сказал Юсов.

Напомним, ГУР подтвердило операцию в Балтийском море 7 апреля. В результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов" – внутри корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Балтийском море пылал ракетный корабль РФ, а на Владивостоке – ледоколам! Что известно?

Читайте также ведущие новости дня: