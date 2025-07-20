Вывел трех раненых из окружения: подвиг десантника на Курщине

Десантник Павел / © скриншот с видео

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Группа десантников 80-й Галицкой бригады во время боев на Курщине попала под вражеский обстрел. Трое бойцов получили тяжелые ранения, но благодаря товарищу, который пострадал меньше всего, все смогли выбраться из окружения и дойти до своих.

Десантник Павел, которому после ранения командира пришлось возглавить группу, рассказал удивительную историю спасения на YouTube-канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Он рассказал, что во время боя украинским бойцам пришлось столкнуться с северокорейскими солдатами, которые, будто одурманенные, лезли под пули с громкими криками.

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Затем разведгруппу, в которой был Павел, обстрелял российский танк и накрыли FPV-дроны.

После взрыва термобарического боеприпаса его товарищи получили тяжелые ранения, у него же — только повреждения на руках от осколков. Одному из раненых он наложил на ногу турникет, чтобы остановить кровь.

По рации группа Павла получила приказ отойти к селу Дружна, до которого было около полукилометра. Это расстояние бойцы преодолевали добрых два часа.

«Я одного нес, второй шел с палкой, третий даже сбросил броню, потому что было сложно передвигаться», — рассказал он.

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По дороге враг снова накрыл украинских бойцом огнем. Но им чудом удалось добраться до посадки.

Из-за постоянных обстрелов десантникам пришлось укрыться в блиндаже. Враг продолжал наступать и они оказались в окружении. Утром рискнули идти через поле.

«У меня три раненых бойца, без оружия, один без брони, другой без каски. Я понимаю, что в случае вражеского обстрела не брошу товарищей, но выходить как-то нужно. Через поле, до первой посадки было метров 700», — рассказал Павел.

Одного из раненых пришлось тащить на плечах. Тот говорил, чтобы его оставили, но Павел повторял: «Выходим все».

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«Все обошлось, с 10 утра до 7 вечера мы шли к пункту назначения. Это было счастье, когда нам дали воды и обезболивающее», — рассказал защитник.

Павел до сих пор продолжает борьбу с агрессором, залечив ранения и вернувшись в строй Десантно-штурмовых войск.

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