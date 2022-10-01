Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вывели войска на более выгодные позиции: в Минобороны РФ впервые прокомментировали поражение в Лимане

Дата публикации
Просмотры
7225
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вывели войска на более выгодные позиции: в Минобороны РФ впервые прокомментировали поражение в Лимане

Фото: Associated Press

В Министерстве обороны страны-агрессорки России официально признали оцепление ВСУ и потерю города Лиман Донецкой области.

В России впервые прокомментировали потерю Лимана, что является важным стратегическим городом для освобождения других населенных пунктов луганской и Донецкой областей. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести свои войска на "более выгодные позиции".

Об этом говорится в строительстве российского оборонного ведомства.

"В связи с созданием угрозы оцепления союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", — говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили информацию о том, что украинские защитники уже в Лимане Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что за город идут бои.

Напомним, в субботу, 1 октября, украинская армия зашла в Лиман Донецкой области, за город идут бои с оккупантами. Тем временем российские оккупанты, которые еще могут сбежать, царапают из украинского города. Все подробности, которые сейчас происходят на Лиманском направлении, читайте ЗДЕСЬ.

Мобилизированные в обмен на баранов: россияне и белорусы массово убегают за границу

Мобилизированные в обмен на баранов: россияне и белорусы массово убегают за границу

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация