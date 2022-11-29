Вывесил на доме флаг РФ: в Одессе на 15 лет осудили предателя Украины (фото)

Мужчина после полномасштабного вторжения России в Украину мужчина начал вести подрывную деятельность в Одессе.

К 15 годам лишения свободы приговорен одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России, вывесил в городе флаг РФ и пытался похитить человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что мужчина начал вести подрывную деятельность в Одессе после полномасштабного вторжения захватчиков. В частности, 22 августа 2022 года он разместил на одном из жилых домов Одессы флаг РФ с подписью: "Одесса – русский город". Фото с флагом он передал представителям государства-агрессора для использования в пропагандистских материалах.

Также мужчина собирал и передавал оккупантам информацию о Вооруженных силах Украины и военных объектах в Одессе, данные по украинским патриотам, вербовал бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против Украины.

"Предатель не отказывался и от обычной преступной деятельности. Он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, занимавшегося волонтерской деятельностью. Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот "согласился" отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ. рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных", — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт против еще одного участника похитившей предпринимателя группировки также направлен в суд по статье похищения человека по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Предатели Украины

С начала полномасштабной войны правоохранительные органы обнаруживают предателей, работающих на РФ и передающих данные, в частности о расположении Вооруженных сил Украины.

Так, недавно СБУ отыскала женщину, которая во время ракетных обстрелов Львовщины вела видеострим в соцсети.

28 ноября Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и маршруты перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, а также наводили ракеты на школы в Славянске. Среди задержанных – учитель физики.

А в Херсоне стражи порядка задержали предателей, которые во время оккупации города присоединились к российским оккупантам и работали в так называемом "управлении службы исполнения наказаний".

Недавно СБУ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области задержала мужчину, корректировавшего ракетные удары России по критической инфраструктуре региона.

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