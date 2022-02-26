"Вывезите тысячи тел российских окупантов": Верещук обратилась к Красному Кресту

Вице-премьер-министр также призвала россиян прекратить отправлять своих солдат на территорию нашего государства.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела погибших на украинской территории российских оккупантов в Российскую Федерацию.

"Мы обращаемся к международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию.

В Российской Федерации должны знать, сколько таких тел и сколько окупантов сегодня лежит на украинской земле. Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаем к россиянам: "Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужей было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!", - сказала Верещук во время брифинга.

Как сообщалось, на трассе Киев-Житомир взорвали мост возле села Стоянка Киевской области. Таким образом она подтвердила появившуюся в Сети информацию о сорванном городе на житомирской трассе. Теперь проехать из Киева в Житомир невозможно.