Вывезли подсанкционных товаров более чем на $7 млн: в США выдвинули обвинения контрабандистам из России

Обвиняемые в течение года отправили в Россию сотни партий запрещенных товаров на сумму около 7,2 миллиона долларов.

Трое россиян взяли под арест в суде Нью-Йорка. Их обвиняют в сговоре в целях контрабанды из США электроники для русской армии.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Составляют серьезный риск побега"

Федеральная прокуратура в Бруклине обвинила Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристину Пузыреву в уклонении от санкций, чтобы отправить в Россию оборудование, используемое для изготовления высокоточных ракетных систем. Часть этого оборудования "была использована на поле боя в Украине", заявил в пресс-релизе прокурор Бреон Пис.

52-летний Насриддинов, обладающий двойным гражданством России и Таджикистана, был арестован в Бруклине, где он проживает. 37-летний Гольцев и 32-летняя Пузырева, граждане России и Канады, проживающие в Монреале, были арестованы в Мангеттене.

Прокуроры попросили судью держать подсудимых под стражей в суд, утверждая, что каждый из них представляет "серьезный риск побега".

Сотни партий запрещенных товаров

Обвиняемые, по словам прокуратуры, за год отправили в Россию сотни партий запрещенных товаров на сумму почти 7,2 миллиона долларов. Прокуратура утверждает, что подозреваемые использовали две корпоративные организации для получения и закупки электроники двойного назначения у производителей и дистрибьюторов США, а затем тайно экспортировали ее в Россию.

Согласно документам, некоторые электронные компоненты и интегральные схемы были определены как "вызывающие наибольшее беспокойство из-за их критической роли в производстве передовых российских систем высокоточного оружия".

Прокуратура заявила, что Гольцев для закупки товаров использовал псевдонимы, доставлял электронику в разные места в Бруклине, затем отправлял посредническим корпорациям в разных странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, а затем перенаправлял в Россию.

Некоторые из таких же типов компонентов были найдены в российском оружии и радиотехническом оборудовании, которые были найдены на поле боя в Украине. Речь идет о комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", бортовой противоракетный комплекс "Витебск" Л370, вертолеты Ка-52, легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Е", Беспилот. и боевые танки Т-72Б3

Напомним, в феврале в Лондоне заключили в тюрьму бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине. Ему назначили наказание в размере 13 лет и двух месяцев заключения за шпионаж в пользу России.

В том же месяце в Великобритании задержаны трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Они обвиняются в угрозе национальной безопасности страны.

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