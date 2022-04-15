Вывезли только троих человек: из Попасной из-за обстрела оккупантов прекратили эвакуацию мирных жителей

Вывезли только троих человек: из Попасной из-за обстрела оккупантов прекратили эвакуацию мирных жителей

В машину, на которой спасали людей, попали обломки снаряда.

Из Попасной из-за мощного обстрела российских оккупантов пришлось прекратить эвакуацию мирных жителей. Вывезти из города удалось только троих человек – автомобиль выехал на полностью спущенных шинах.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай 15 апреля, пишет Луганская ОГА.

"Город россияне плотно обстреливали с самого утра. Поэтому было решено автобус для эвакуации оставить в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно, а попаснян подвозить туда на автомобилях. Но даже таким образом удалось совершить только один рейс – спасти трех человек. После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобили с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированные уже и в другом регионе страны", – подчеркнул Сергей Гайдай.

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По его словам, сегодня из Луганской области вывезли 370 человек. Для оставшихся завезена гуманитарная помощь, которую полицейские доставляют по бомбоубежищам.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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