Вывезли в курское СИЗО: из плена вернули 25-летнюю учительницу математики из Броваров

Во время полномасштабного вторжения девушка находилась в родном селе, россияне вывезли ее на территорию РФ и обвиняли в разглашении позиций российских военных.

Из российского плена 29 сентября вернули шестерых украинцев – четырех морпехов и двух гражданских. Среди них – молодая учительница из Броваров.

Речь идет о Виктории Андруше, жительнице села Старый Быков на Черниговщине.

Об этом сообщает издание "Трибуна Бровары".

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Отмечается, что девушка работала учительницей математики в Броварской ОШ №5. Во время полномасштабного вторжения Виктория находилась в родном селе. Россияне вывезли ее на территорию РФ и обвиняли в разглашении позиций российских военных.

25 марта российские военные провели обыск в доме ее семьи, утверждая, что те, возможно, сотрудничают с ВСУ. Оккупанты похитили деньги, электронику и коробки с домашними вещами, а также нашли телефон учительницы, в котором якобы были подтверждения ее сотрудничества с украинскими спецслужбами.

Через несколько дней после первого обыска россияне еще раз приходили в дом Андруши и забрали ее мать, заявив, что она "плохо воспитала Викторию". Домой она смогла вернуться только 31 марта.

Фото: Трибуна Бровары

Как сообщается, россияне сначала отвезли Викторию в котельную соседнего села Новый Быков, которую использовали в качестве изолятора. В импровизированном изоляторе женщину продержали три или четыре дня, а затем вывезли в СИЗО в Курской области России.

Напомним, трое украинских морпехов вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Отметим, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предлагает России большие обмены граждан, но РФ в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, а кого нет.

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