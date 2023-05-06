Вывод окупантов из Бахмута: в Минобороны объяснили заявления вражеских вожаков

Враг не изменил своих планов по завоеванию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призывает не слишком прислушиваться к заявлениям руководителей военных подразделений оккупационной армии, очевидно, имея в виду недавнее видеообращение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу планов вывести из Бахмута своих наемников 10 мая.

Об этом она написала в субботу, 6 мая, в своем Telegram-канале.

"Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских вожаков об их планах? Никак! Не следует искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации", – считает Маляр.

По ее словам, враг не изменил своих планов по завоеванию Украины.

“У них не удался блицкриг в прошлом году, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать. Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает – надо всегда быть готовым к коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны”, — пояснила замминистра.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая его наемники выходят из города Бахмут Донецкой области и передают позиции российским кадровым подразделениям.

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