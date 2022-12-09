Вывод российских войск и вступление Украины в НАТО будут лучшими гарантиями безопасности в Европе — Волкер

Страны Запада должны думать, как получить от России гарантии безопасности, потому что она угрожает всей Европе, а не искать способы удовлетворить требования Кремля.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что все разговоры с Россией следует начинать с требований вывести войска с украинских территорий, а после окончания войны Украину нужно принять в НАТО.

Волкер заявил, что был удивлен заявлением президента Франции Эмануэля Макрона, призвавшего рассмотреть гарантии безопасности для России, если российский диктатор Путин согласится на переговоры об окончании войны в Украине.

Волкер выразил уверенность, что лучшими гарантиями безопасности в Европе будет принятие Украины и Грузии в НАТО, построение хорошей обороны и выполнение Москвой подписанных ею международных соглашений.

Он напомнил, что именно Россия напала на Украину и из этого следует исходить при проведении любых переговоров.

"Нам нужна мощная оборона, чтобы иметь возможность сдерживать российскую агрессию. А это значит, что в конце нынешней войны мы должны рассмотреть полноправное членство Украины, Грузии и других стран НАТО", — подчеркнул экспосол.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепи отказались уточнить, что сочтут полным выводом российских войск из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет лишь получить время, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

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