- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1041
- Время на прочтение
- 1 мин
Вывод войск из Донбасса в обмен на мир: Зеленский озвучил настроения украинцев
Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев выступают за мир, однако не поддерживают выход из Донбасса. По его словам, это главная сложность переговоров по завершению войны.
Большинство украинцев поддерживают идею мира, однако выступают против выхода с территории востока Украины, что делает территориальный вопрос ключевой сложностью переговоров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
По словам главы государства, украинское общество действительно устало от войны, однако остается устойчивым. Он сослался на результаты социологических опросов, которые демонстрируют одновременно стремление к миру и нежелание уступать территории.
"Люди хотят мира. Президент Трамп сказал, что видел опрос, по которому около 85% украинцев хотят мира. Да, 85% поддерживают мир, в то же время 85% против выхода с Востока, из Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", - сказал Зеленский.
Ранее Financial Times сообщало, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о готовности Украины вывести войска из части линии фронта и создать демилитаризованную зону при условии, что Россия пойдет на аналогичный шаг.