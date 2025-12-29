Вывод войск из Донбасса в обмен на мир: Зеленский озвучил настроения украинцев

Донбасс / © Associated Press

Большинство украинцев поддерживают идею мира, однако выступают против выхода с территории востока Украины, что делает территориальный вопрос ключевой сложностью переговоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам главы государства, украинское общество действительно устало от войны, однако остается устойчивым. Он сослался на результаты социологических опросов, которые демонстрируют одновременно стремление к миру и нежелание уступать территории.

"Люди хотят мира. Президент Трамп сказал, что видел опрос, по которому около 85% украинцев хотят мира. Да, 85% поддерживают мир, в то же время 85% против выхода с Востока, из Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", - сказал Зеленский.

Ранее Financial Times сообщало, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о готовности Украины вывести войска из части линии фронта и создать демилитаризованную зону при условии, что Россия пойдет на аналогичный шаг.