"Вывод войск РФ на позиции 23 февраля": Жданов объяснил, почему на это нельзя соглашаться

В последнее время все чаще звучит информация о возможных переговорах РФ и Украины.

Полный вывод войск армии Российской Федерации за пределы границ по состоянию на 23 февраля 2022 — это не компромисс, а отсрочка еще одной войны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Politeka.

"Это не компромисс, это отсрочка еще одной войны. Вы хотите еще одну войну? Только третья война будет более кровавой, чем эта. Посмотрите на 2014 год, какая тогда была боевая активность, и какие боевые действия в 2022 году. Это не приведет ни к чему хорошему", — подчеркнул Жданов.

Полномасштабная война и возможные переговоры РФ и Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Через несколько дней после этого, 24 февраля, Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса — Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В первые месяцы вторжения российская и украинская делегации проводили несколько раундов переговоров, однако успешных результатов они не принесли.

В последнее время в СМИ стала все более активно появляться информация и заявления некоторых официальных лиц о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией для завершения войны.

Так, газета La Repubblica написала, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.

В начале ноября президент Владимир Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры с Кремлем : возобновление территориальной целостности; уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

В среду, 9 ноября, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

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