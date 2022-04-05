"Выводы будем делать, когда победим": Зеленский рассказал, как во время войны себя проявили олигархи

"Выводы будем делать, когда победим": Зеленский рассказал, как во время войны себя проявили олигархи

Глава украинского государства выразил благодарность бизнесу, который помогает украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как во время войны себя показали украинские олигархи и предприниматели.

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Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"О бизнесе сложно сказать. Есть люди, которые выезжали с деньгами, вы это знаете. И много людей таких было. И неприятно, что среди таких людей, были люди, которые были или являются депутатами Верховной Рады, или их родственники выезжали с деньгами. Это самая неприятная часть этого нашего разговора. Мы знаем, кто уезжал, понимаем прекрасно. Есть предприниматели, которые прятались за той или иной деятельностью, как бы ради Украины, выезжали за границу, несмотря на свой возраст. Как к этому относиться?" Я отношусь положительно к украинскому бизнесу, потому что много среднего бизнеса просто на уровне волонтерства, желания отдать не что-то, а отдать все. Даже что-то для себя не оставлять. Просто отдавали людям без очередей, как могли. Этим всем людям я очень благодарен!", – заявил Зеленский.

В то же время президент добавил, что олигархи проявили себя каждый по-разному.

"Олигархи вели себя по-разному. Выводы будем делать, когда победим. Абсолютно по-разному: как и положительно некоторые, кто неожиданно стал героем, а кто-то перестал быть крепким человеком, по-разному", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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