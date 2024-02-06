Выворачивать карманы граждан или преодолеть коррупцию: журналист объяснил, где найти деньги на мобилизацию

Нам предлагают увеличение налогов и вычетов военного сбора. Но не правильнее ли вместо этого навести порядок с экономическими схемами?

Для мобилизации 500 тысяч украинцев бюджету необходимо дополнительно 700 миллиардов гривен, то есть по 1,4 миллиарда на каждого мобилизованного. Где государству брать эти деньги?

Журналист Евгений Плинский попытался разобраться, сопоставив суммы донатов и утраты экономики от нелегальных схем.

Денег в бюджете нет

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 млрд грн.

Однако она отметила, что, по подсчетам ведомств, мобилизация от 400 до 500 тыс. человек в 2024 году обойдется в 322 млрд грн дополнительных расходов "только для того, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие". Эту цифру подтверждает Министерство финансов. То есть бюджет на каждого мобилизованного 1400000 грн. А денег в бюджете нет.

Что предлагают украинцам?

Где брать деньги, которые нужны для мобилизации? Этот вопрос обсуждается параллельно с законопроектом о самой мобилизации. Роксолана Пидласса говорит следующее: “Когда мы говорим о повышении таких налогов, я лично занимаю жесткую позицию, что мы должны говорить о прогрессивных ставках. Если вы зарабатываете меньше, вы не должны платить больше даже сейчас, но если вы зарабатываете, например, от 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Это было бы справедливо”.

То есть, единственным вариантом финансирования дополнительной мобилизации украинцам предлагается увеличение налогов. Отдельно говорится, что не только военный сбор может увеличиться для тех, кто зарабатывает больше, чем определенный предел, а может быть и увеличение налогов на доходы физлиц.

Это фактически единственный инструмент, который предлагает государство украинцам для обеспечения нашей армии. Однако такой инструмент государство может задействовать, только если по всем другим направлениям возможности наполнения бюджета исчерпаны. Речь идет о таможне, налоговой, игорном бизнесе, подакцизных товарах. Только после прекращения всех схем гражданам могут предлагать вышеописанный вариант. Но нам предлагают обратный процесс.

Украинцы и без дополнительного повышения военного сбора самостоятельно поддерживают и финансируют украинскую армию.

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По данным monobank, в 2023 году украинцы задонатили через банки почти втрое больше, чем в 2022 году — 27,4 млрд грн, в то время как в предыдущем году было 8,5 млрд грн. То есть сознательные люди не нуждаются в дополнительном стимулировании со стороны государства для того, чтобы поддерживать армию.

Где государство может черпать ресурс для финансирования будущей мобилизации?

В конце года вышло большое количество разной аналитики по рынку подакцизных товаров. Согласно исследованию Экономической экспертной платформы, общие потери сегмента подакцизных товаров за 2023 год достигли сумасшедших 38 млрд грн.

Проведем параллель — украинцы за целый год задонатили в поддержку армии 24,5 млрд грн, государство потеряло на рынке подакцизных товаров 38 млрд. То есть в полтора раза больше было украдено на горючем, алкоголе и сигаретах, чем вся страна задонатила в поддержку армии. Так, на алкогольной продукции государство потеряло в пределах 7-8 млрд, на рынке горючего — в пределах 9-10 млрд и на рынке табака — в пределах 18-20 млрд грн.

Это поле, в котором нужно работать и где должно государство и контролирующие органы показать свою эффективность.

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