Вывоз детей из Донбасса в Россию: Верещук назвала цель таких действий

Вице-премьер подчеркнула, что только на РФ сегодня лежит ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что принудительный вывоз детей из оккупированного Донбасса в Россию может быть провокацией РФ, и именно она будет нести ответственность за все, что может случиться.

Об этом Верещук сказала на брифинге в пятницу, 18 февраля.

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"Российская Федерация сейчас под предлогом эвакуации забирает детей – на сегодняшний день эта информация проверяется – тем не менее, забирает детей с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и вывозит их в Ростовскую и другую области", – заявила Верещук.

"Я хочу сразу сказать – это может быть и цель может быть – провокация. И сразу хочу сказать, если, не дай Бог, что-нибудь случится и Россия каким-то образом будет что-то объяснять, полная ответственность за то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории, особенно с гражданским населением, по международному гуманитарному праву лежит на Российской Федерации", — подчеркнула политик.

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов.

В этот же день внезапно главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию, называя это "эвакуацией". В частности, в РФ вывозили и детдомовцев с оккупированных территорий.

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