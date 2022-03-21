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Вывозят авто, бытовую технику и продукты: россияне мародерствуют на захваченных территориях

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Вывозят авто, бытовую технику и продукты: россияне мародерствуют на захваченных территориях

Оккупанты вывозят награбленное в Россию.

Российские оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях Украины. В РФ они вывозят бытовую технику, автомобили, продукты питания и другие материальные средства.

Об этом сообщили 21 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также отмечаются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Напомним, что подразделения Воздушных сил ВСУ за минувшие сутки уничтожили семь воздушных целей врага: самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

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