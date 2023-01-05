Выясняют, есть ли родственники-россияне, и врут о паспортизации: захватчики усилили давление на украинцев в оккупации

Те, у кого нет родственников-россиян, будут отправлять в так называемые "центры беженцев".

Российские захватчики усиливают административное давление на гражданское население временно оккупированных территорий Украины. Оккупанты обстреливают дома украинцев в окрестностях городов вблизи линии фронта, чтобы заставить их "эвакуироваться" в отдаленные районы РФ.

Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"С целью дестабилизации гуманитарной ситуации и принуждения местных жителей к так называемой добровольной эвакуации в глубину территории России, российские оккупационные войска совершают обстрелы частных домов и дачных поселений в окрестностях городов вблизи линии фронта", — написала Маляр.

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Также представители российских оккупационных фейковых администраций провели перепись местного населения, чтобы обнаружить, есть ли у них родственники на территории РФ и составить планы принудительной "эвакуации". Те, у кого нет родственников-россиян, будут отправлять в так называемые "центры беженцев".

Кроме того, оккупанты отчитываются об активном приобретении местными жителями гражданства РФ, чтобы создать иллюзию якобы "скорой интеграции временно оккупированных территорий Украины в РФ".

"Для ускорения процесса насильственной паспортизации враг информирует, что с начала 2023 года получение услуг или осуществление любых операций в так называемых "государственных учреждениях" будет возможно только при наличии паспорта гражданина РФ", — говорится в ее сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты принудительно вывезли в российский Ростов из пригорода Бахмута Донецкой области около 30 украинцев. В то же время россияне совершают обстрелы Олешек и Новой Каховки, чтобы были аналогичные основания для принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря.

В Институте изучения войны ранее объясняли, что Путин создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

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