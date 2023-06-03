Выявить рак можно с помощью анализа крови: ученые рассказали о новой разработке

Тест эффективен при диагностировании тяжело выявляемых видов рака, таких как рак головы и шеи, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла.

Новая разработка британских и американских учёных показала прогрессивные результаты. В частности, исследователи испытывают диагностику рака посредством анализа крови.

Об этом пишет "BBC News Украина".

Первые масштабные испытания начались в 2021 году в Великобритании и США. С помощью теста среди пяти тысяч человек, посещавших врачей в Англии и Уэльсе, безошибочно обнаружили рак в двух случаях из трех. Кроме того, в 85% случаев он также верно определил локализацию опухоли.

"Механизм теста, которому дали название "Галерея", заключается в том, что он ищет признаки химических изменений, попадающих из опухоли в кровь, в генетическом коде ДНК. Тест также снимет нагрузку с системы здравоохранения", — говорится в сообщении .

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Несмотря на то, что на сегодняшний день разработка находится на начальной стадии, ученые убеждены, что количество спасенных пациентов возрастет. А вскоре с помощью "Галереи" можно будет быстро исключить самую опасную причину.

"Хотя сейчас отрицательный результат анализа не является стопроцентной гарантией отсутствия в организме заболевания: у 2,5% участников испытаний тесты не обнаружили рак, хотя впоследствии его диагностировали с помощью традиционных методов – сканов и биопсии", – указано в материале.

Ранее ученые исследовали, что болезнь Альцгеймера, обычно диагностируемая с помощью МРТ и ряда других тестов, можно будет диагностировать с помощью осмотра глаз.

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