Выявлен предатель, который во время боев за Часов яр корректировал огонь вражеской артиллерии на свою бригаду (фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 22-летнего оператора беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, обеспечивающей оборону на Краматорском направлении. Парень корректировал огонь вражеской артиллерии на свою бригаду.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ Дмитрием Сороколетовым. Согласно материалам дела, предатель передавал вражескому агенту данные о локациях своего подразделения БПЛА, занимавшегося корректировкой огня по российским войскам, атаковавшим Времен Яр.

Российские захватчики планировали использовать эту информацию для нанесения ударов по позициям украинских дронщиков, мешавших прорыву врага в город. Кроме того, агент пытался передать координаты других подразделений ВСУ в районе Временного Яра.

Фото: Служба безопасности Украины

переписка/Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины заблаговременно разоблачила предателя, благодаря чему удалось предотвратить вражеские удары по локациям украинских войск. После документирования преступных действий российский агент был задержан.

Согласно данным следствия, фигурант попал в поле зрения окупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну России против Украины. Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны с поличным.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, дистанционно корректировавших ракетные удары по Украине, в частности в Полтавской и Сумской областях.

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