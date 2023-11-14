Выявляет вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов: Федоров показал новую систему радиоэлектронной разведки

Министр цифровой трансформации заявил о тестировании технологий РЭБа по Brave1.
ЭТЭР — комплекс пеленгаторов, обнаруживающий вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов, чем помогает военным эффективнее выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции, представлено в Украине.
Об этом шла речь в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Например, перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала враждебного РЭБа, а затем формируют безопасный маршрут для "птички", — пояснил принцип работы устройства Федоров.
Сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. В настоящее время разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.
ЭТЕР — это лишь одна из уникальных технологий, созданная украинцами, чтобы эффективнее противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни.
"Если также есть идеи или проекты в оборонной сфере, подавайте их через платформу Brave1", — призвал министр.
Напомним, 13 ноября стало известно о сбитии на южном направлении бойцами Херсонской зенитной ракетной бригады 5 российских разведывательных беспилотников.
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