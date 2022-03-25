"Выйди из этого с честью": Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни

"Выйди из этого с честью": Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни

Он намерен обсудить итоги саммита НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в конце текущей недели или в начале следующей может состояться телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Возможно, у меня будет телефонный разговор с Путиным в эти выходные или в начале недели, на котором мы должны дать оценку встречам на саммите НАТО, а потом сказать ему: "теперь ты должен быть архитектором шага, который будет сделан для мира" для дальнейшего Мы должны стремиться урегулировать этот вопрос, сказав ему "Выйди из этого с честью", — заявил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии состоит в том, чтобы добиться урегулирования ситуации.

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