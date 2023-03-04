Выйти из этого будет сложнее: объявит ли Путин войну Украине после событий в Брянской области

В России 2 марта заявили, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Брянской области. Эксперт оценил, решится ли РФ объявить Украине войну, использовав это как повод.

Российская пропаганда 2 марта заявила, что так называемая "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Брянской области. Впоследствии член оборонного комитета госдумы Виктор Соболев призвал россиян объявить войну Украине, потому что "никаких красных линий не осталось".

Дипломат, экс-посол Украины в США и лидер правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в эфире 24 Канала рассказал, решится ли на это Кремль.

По его словам, выйти из войны для оккупантов будет гораздо сложнее, чем из так называемой "спецоперации", поэтому российский диктатор Владимир Путин вряд ли официально объявит войну, потому что последствия этого будут необратимы для РФ.

"По моему мнению, они не объявят состояние войны. По той причине, что из так называемой "СВО", можно выйти быстрее и без огромных последствий, которые были бы при объявлении состояния войны", — считает Чалый.

Экс-посол отметил, что, хотя Россия официально не объявляла войну, там происходит все то, что и во время военного положения: мобилизация, перевод производства на военный строй. Однако пока мужчины еще могут уехать из России за границу.

Чалый добавил, что Кремль стремится и дальше экономить на своих гражданах, в частности, не выплачивать средства за погибших родственников, скрывать реальные потери на войне против Украины и тому подобное.

"Они все-таки пытаются избежать представлений о масштабах войны. Это еще оставляет им какие-либо возможности прекратить все и выйти из территории Украины. Им легче будет тогда свое стадо вернуть обратно в стойло", – сказал дипломат.

Он добавил, что официальное объявление войны в России никак не отразится на ходе войны в Украине.

Напомним, Россия 2 марта заявила об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан. Президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов".

ТСН.ua собрал подробности инцидента на Брянщине.

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