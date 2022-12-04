"Выжидают": Гуменюк рассказала, когда россияне могут массированно обстрелять Украину

Российские оккупационные войска готовятся к новой массированной атаке по критической инфраструктуре Украины.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.

Гуменюк подчеркнула, что привязываться к конкретным дням относительно возможной атаки не стоит, ведь следует понимать, что это возможно в любой момент.

"Не обязательно привязываться к понедельнику, вторнику, среде или ждать четверга. Надо понимать, что это возможно в любой момент, особенно когда такой ресурс готов в море. Авиация также проявляет определенную активность за которой мы следим и сообщаем. Поэтому это (ракетный удар. — Ред.) вполне вероятно в любой момент. Для них ни день, ни ночь не имеют значения, их задача — террор", — сказала Гуменюк.

По ее словам, есть вероятность того, что оккупанты выжидают.

"Вполне вероятно, что они готовятся, и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усугубление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку", — сказала она.

Риск нового удара РФ и его потенциальные последствия

Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 21 корабль, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп, способный нанести вражеский флот по Украине, составляет 24 ракеты.

Ранее Наталья Гуменюк предупреждала, что РФ может специально перед массированным обстрелом нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно. Это может произойти в любое время и украинцам стоит быть готовыми и непременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения раньше времени предупредит. Также секретарь СНБО посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия производит много "вбросов" в инфопространство.

В Украине уже не первую неделю говорят о блекауте в случае новой массированной атаки РФ. А директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко убеждает, что даже в случае блекаута газ у украинцев будет.

В свою очередь заместитель главы Минздрава Мария Карчевич сообщила, что в случае длительного отключения электроэнергии будут приостановлены плановые госпитализации и операции в больницах. Это нужно, чтобы не перегружать медучреждения.

Кроме того, в Минздраве подготовились к полному обесточению и говорят, что на случай блекаута готовы два уровня медицинских учреждений, обеспеченных генераторами.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что означает блекаут.

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